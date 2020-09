Carro capota em grave acidente de trânsito em Manaus

Manaus/AM - Um grave acidente de trânsito ocorreu nesta segunda-feira (28), avenida do Futuro, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital. O carro ficou parcialmente destruído ao capotar na via.

Policiais Militares foram acionados para atender a ocorrência e informaram que o motorista teria saído da avenida do turismo e ao tentar cruzar a avenida do futuro, ele perdeu o controle da direção do veículo e capotou. O motorista, que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.