Carro capota em canteiro central e deixa trânsito caótico em Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), acompanhou a remoção do transporte e liberou a via por volta das 7h10min. Foi necessário derramar pó de serra na pista para evitar que outros acidentes ocorressem devido ao óleo derramado pelo veículo que capotou.

O acidente ocorreu por volta das 6h50min, nas proximidades do Inpa e causou um grande congestionamento na avenida. Parte do veículo ficou destruída e o motorista teve que ser encaminhado a um hospital para uma avaliação.

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou no canteiro central da avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (12).

