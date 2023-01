Carro capota em acidente com Amarelinho em avenida de Manaus; vídeos

A colisão aconteceu ao lado do Terminal 5, vídeos mostram os passageiros recebendo ajuda da população. Segundo testemunhas, o carro Spin estava trafegando na avenida e ao reduzir para entrar em um posto de gasolina um Amarelinho atingiu a traseira do veículo.

Manaus/AM - Um carro capotou durante um acidente com um micro-ônibus "Amarelinho", neste sábado (7), próximo a rotatória do bairro São José, zona leste de Manaus.

