Carro capota e deixa bebê entre feridos durante chuva em Manaus

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Após o resgate, o casal foi levado para atendimento no Hospital João Lúcio e o bebê no Hospital Joãozinho.

De acordo com policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 6h50. Eles foram acionados via rádio e ao chegar no local encontraram um carro Novo Fox, de cor branca e placa OAM-8471, capotado na via com três vítimas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.