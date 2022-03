Carro cai em igarapé e mulher fica ferida durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Um carro de passeio despencou dentro do Igarapé do Passarinho, na avenida Passarinho, no bairro Nova Cidade, por volta das 5h30 desta quarta-feira (2).

Uma mulher ficou ferida e precisou ser socorrida. Ela estava ao volante no momento do acidente.

A polícia ainda investiga o que teria causado a queda do veículo dentro do igarapé. Detalhes do estado de saúde da vítima não foram divulgados.