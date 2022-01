Carreta já aplicou mais de 5 mil doses de vacinas contra Covid na zona norte de Manaus

Manaus/AM - A Carreta de vacinação contra Covid-19, instalada no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, já aplicou 5.233 doses de imunizantes desde a quarta-feira (05). A unidade itinerante vai permanecer no local até o sábado (15), com atendimento das 9h às 16h. São aplicadas mais de 1 mil doses por dia, sendo que o maior número de aplicações (1.573) foi registrado no sábado (08). O tempo de permanência da carreta na zona norte pode ser prorrogado, dependendo da demanda. A unidade irá percorrer outros bairros da capital, sempre visando ampliar a cobertura vacinal da população. Vacinação – Na carreta é disponibilizada a aplicação das 1ª, 2ª, 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para as pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

