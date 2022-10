Carreta é tomada pelo fogo após curto circuito em avenida de Manaus

Manaus/AM - Uma carreta foi tomada pelo fogo nesta quarta-feira (26) após o gerador que estava no veículo ter um curto circuito, na Avenida do Turismo, em Manaus.

Segundo o motorista Rubem Souza, que conduzia a carreta, ele havia estacionado na via quando o acidente aconteceu. "Parei para comprar um abacaxi, aí um rapaz veio e falou que estava pegando fogo. Eu dei a ré e a empurrei pro meio do mato", explicou.

De acordo com o motorista, a parte de trás do veículo é um compressor de ar e o que ocasionou o incêndio foi um curto circuito no gerador do compressor.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas e ninguém ficou ferido no acidente.