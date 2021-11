Carreta do Homem oferta exames diversos neste sábado em Manaus

Manaus/AM- A Carreta do Homem estará disponível para a realização de exames diversos neste sábado (13), em alusão ao 'Novembro Azul'. A unidade móvel vai atender no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Sul de Manaus.

Os interessados em receber atendimento na Carreta do Homem, terão acesso a serviços como exames de toque retal e da dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA).

Além da oferta de exames, a programação do ‘Novembro Azul’ incluirá ações de educação em saúde sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, exame de glicemia, aferição de pressão, verificação do peso e circunferência abdominal.