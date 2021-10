Carreta desgovernada fica ‘atravessada’ em pista e deixa trânsito lento em Manaus

A carreta desgovernada por sorte não atingiu nenhum outro veículo ou pedestre. Agentes do IMMU e o proprietário da empresa de transporte foram acionados para agilizar a liberação da via.

