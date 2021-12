Carreta da vacinação tem atendimento prorrogado na Praça da Polícia em Manaus

Manaus/AM - A Carreta Vacina Amazonas, que atenderia até esta quinta-feira (23) na Praça Heliodoro Balbi, antiga Praça da Polícia, vai permanecer no local até o dia 30 de dezembro, para aplicação de doses da vacina contra a Covid-19. A prorrogação se dá por conta do recesso natalino, já que não haverá vacinação na Carreta nos dias 24, 25 e 26. O funcionamento retorna na segunda-feira (27) e segue até quinta-feira (30). A Carreta Vacina Amazonas está instalada no Centro de Manaus desde o dia 8 de dezembro, funcionando todos os dias, das 9h às 16h. Neste período, foram aplicadas, até ontem (22), quase 8 mil doses dos imunizantes, com mais da metade sendo de pessoas que buscaram a aplicação da dose de reforço.

