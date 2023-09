Carrefour é flagrado vendendo produtos impróprios para consumo em Manaus

Manaus/AM - Uma fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), realizada nessa quarta-feira (27), no supermercado Carrefour, localizado no Amazonas Shopping, apreendeu e descartou mais de 25 kg de produtos impróprios ao consumo.

Todos os produtos expostos estavam com validade ilegível, violando assim o código de direito do consumidor. Confira a lista de produtos apreendidos e descartados:

- Queijo cremoso Polenghi (cream cheese light)

- Canjica cozida Vapza

- Espaguete orgânico Carrefour

- Bala de gelatina nos sabores morango, lima-limão, framboesa, maçã verde e laranja Carrefour

- Sabão líquido para lavar roupas Sonho, lava-roupas Carrefour

- Desinfetante bactericida Vorel

- Cera líquida auto brilho incolor Brilho Fácil

- Tomate pelado inteiro em suco de tomate Carrefour

- Latas de seleta de legumes em conserva Quero

- Lata de polpa de tomate triturado Carrefour

- Grãos de bico em conserva Bonduelle

- Café solúvel em pó Nescafé

- Fígado bovino congelado Carrefour

- Linguiça de peixe tambaqui apimentada Peixe Amazônia

- Bisteca suína congelada Carrefour

- Azeitona preta azapa em conserva Carrefour

- Rabo bovino congelado Carrefour

- Queijo coalho Carrefour

- Queijo prato light Carrefour.

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, os consumidores precisam estar atentos ao prazo de validade dos produtos no momento da compra e denunciar possíveis irregularidades.

"Pedimos para que todos os consumidores, ao realizarem suas compras de alimentos e produtos de limpeza, enlatados nos estabelecimentos comerciais, averiguem sempre a data de validade de cada item que vai para seu carrinho de compras. Não coloque sua saúde e da sua família em risco; a atenção na validade dos produtos é primordial nas compras", enfatiza Fraxe.

Para realizar sua denúncia, a pessoa deve entrar em contato com o Procon-AM através dos seguintes canais de comunicação: telefone (92) 3215-4009 / 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), site www.procon.am.gov.br ou correio eletrônico: [email protected]. Se preferir, pode comparecer ao Procon-AM, localizado na Av. André Araújo 1500, Aleixo.