Carona Solidária leva estudantes da rede estadual para vacinação em Manaus

Manaus/Am - O projeto 'Carona Solidária' viabiliza o acesso de estudantes da rede estadual, a vacinação contra a covid-19 em Manaus. Os ônibus com os alunos saem das unidades escolares com destino ao Sambódromo de Manaus. Após a vacinação, eles retornam nos veículos para as escolas de origem.

De acordo com a secretária de Educação e Desporto, Kuka Chaves, a ação acontecerá durante todo este sábado, buscando alunos de escolas de todas as coordenadorias da rede estadual.

No Sambódromo foi montada uma tenda especificamente para atender os alunos que chegam ao local por meio das rotas.



Vacinação – O atendimento no Sambódromo acontece neste sábado, até às 17h. Além deste, outros postos de vacinação espalhados pelas quatro zonas da capital reforçam a imunização do público-alvo.

Para ser vacinado o adolescente com idade entre 12 e 17 anos deve comparecer a um dos postos de vacinação acompanhado do responsável maior de idade, munido com documento oficial com foto ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência.