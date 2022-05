Carnes, doces e produtos de limpeza vencidos são apreendidos em mercado de Manaus

Manaus/AM - O Procon-AM apreendeu, nesta sexta-feira (20), 39,4 kg de produtos de limpeza e alimentos, como carne vermelha, doces e itens em conserva, em condições inadequadas que estavam sendo vendidos em um supermercado na Avenida Cosme Ferreira, na zona Leste de Manaus.

Foram apreendidos 20,1 Kg de produtos com embalagens violadas, 12 Kg com as respectivas datas de validade expiradas, 6,3 Kg sem informações sobre fabricação e/ou vencimento e 1 kg em más condições de armazenamento.

“Os itens apreendidos nesta sexta-feira precisaram ser descartados após a fiscalização do Procon-AM no estabelecimento, porque não havia forma de reaproveitá-los sem comprometer a saúde do consumidor. O local foi autuado, e fica o alerta para outros supermercados, que prestem atenção nos produtos, não apenas na data de validade, mas também no armazenamento deles”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.