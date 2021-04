Carga de cerveja despenca de carro no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Um veículo que transportava uma carga de bebidas deixou ao menos 20 grades de cerveja caírem no meio da rua Dom João, que dá acesso a Bola do Mindú, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul.

Carga na via, na Rua de acesso a Bola do Mindu (Rua Dom João) Parque 10 pic.twitter.com/1hcGa3ZQGC — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) April 9, 2021

O acidente provocou uma confusão no trânsito e muito congestionamento no local no fim da manhã desta sexta-feira (9).

A via teve que ser parcialmente interditada para que o material pudesse ser retirado da pista. Até às 12h30, muitas garrafas quebradas ainda estavam às margens da pista, mas o tráfego já havia sido liberado no local.