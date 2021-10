Cano estourado há dois dias prejudica moradores em Manaus

“Desde sábado estamos com esse problema. A água desde o beco e está entrando em algumas casas. Fora o desperdício, algumas casas ficam em barrancos e, como a água está passando por baixo e pode fazer as casas caírem", contou o morador Wendson dos santos, de 20 anos.

Manaus - Um leitor do Portal do Holanda enviou um vídeo nesta segunda-feira (4) denunciando o desperdício de água, após um cano estourar há dois dias na rua Aruetê, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

