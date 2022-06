Candidatos denunciam troca de gabaritos pela FGV em concurso da Semsa

Mais de 80 mil candidatos fizeram o concurso, no último domingo (5). São 1.409 vagas para cargos de níveis médio e técnico para os cargos de Assistente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde II, Auxiliar de Saúde Bucal, Contramestre, Programador de Computador, Técnico em Enfermagem, Técnico de Manutenção de Equipamento Informática; Técnico em Patologia Clínica; Técnico em Radiologia Médica; Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho.

Manaus/AM – Os candidatos que realizaram a prova Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nível médio e técnico, usaram as redes sociais para denunciarem a troca dos gabaritos do cargo de Assistente Administrativo , divulgado na noite desta quarta-feira (8).

