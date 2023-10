Campus Party Amazônia: UEA e Tectoy realizam Workshop de Game Design em Manaus

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (13), às 16h45, acontece na Campus Party Amazônia, o Workshop de Gamedesign, na Campus Party Amazônia (CPA), realizado pela pesquisadora e professora do Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa (Ludus Lab) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cristina Araújo, em parceria com a Tectoy.

O evento é destinado aos interessados em aprender como desenvolver ou como funciona o trabalho e o processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos.

“O workshop de Game Design apresentará como funciona o processo de criação de um jogo, papéis e responsabilidades que são importantes para tirar o jogo do papel”, explicou a professora Cristina Araújo, que é doutoranda em Engenharia de Software. “A expectativa é que o público entenda um pouquinho do processo do game design, como a gente trabalha, como funciona a Tectoy junto com a UEA e como podemos captar futuros alunos interessados inclusive em ingressar na nossa pós-graduação em jogos eletrônicos”, frisou. A professora adiantou que o workshop é voltado para o público da Campus Party em geral.

Ludus Lab/UEA é atração na Campus Party Amazônia neste sábado (14).

Já neste sábado (14), no Palco Petrobras, às 14h50, os campuseiros poderão conhecer de perto como funciona o Ludus Lab, na programação do CPA. “Vamos mostrar a trajetória do Ludus em trabalhar com um grande player que está sendo com a Tectoy e como todo o processo de desenvolvimento foi estruturado para promover o crescimento de desenvolvedores de jogos na Amanzônia”, detalhou a palestrante Cristina Araújo.

O diretor da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), Jucimar Silva Jr., explicou que a palestra ‘Ludus Lab: uma iniciativa da Tectoy para incentivar o desenvolvimento de jogos na Amazônia´, é uma iniciativa de divulgação científica e tecnológica em parceria com a Tectoy super importante para levar à sociedade todo o trabalho realizado dentro do ambiente universitário voltado para foco na gestão da universidade centrada no empreendedorismo, inovação e tecnologia de ponta.

Sobre o Ludus Lab

O Ludus Lab é uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento, que tem como objetivo fornecer novos produtos e serviços e, ainda, proporcionar aos alunos bolsistas experiências em projetos para clientes reais, com a orientação dos professores da UEA.

