Campeonato de Judô reúne mais de 500 atletas em Manaus

A 2° Etapa do Campeonato Amazonense também definiu os melhores judocas do ano de 2021, somando-se aos resultados da primeira etapa, realizada em setembro.

No resultado geral por equipes, o primeiro lugar ficou com a Associação Comunitária de Pais e Alunos de Judô do Amazonas (Acopajam), seguida pelo Clube Administrativo Esporte e Cultura (Caec/Kaizen) e, em terceiro lugar, a Associação Esportiva Lassalista.

O eventou contou com a participação de 580 judocas de todas as idades. A mais importante competição de Judô amazonense teve representantes de Manaus e dos municípios de Carauari, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru.

