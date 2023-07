Campeões da Categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas serão conhecidos na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (31), serão conhecidos os campeões da Categoria Ouro do 65° Festival Folclórico do Amazonas. A apuração das notas dos jurados acontecerá no auditório Daniel Gentil do Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), avenida Silves, Distrito Industrial (antiga Bola da Suframa), em dois horários: às 10h, dedicado aos grupos folclóricos, e às 14h, aos bois-bumbás de Manaus.

No CCPA, durante 13 dias, foram avaliados por oito jurados, os 64 grupos folclóricos das Danças (Nordestina, Nacional, Internacional e Regional), Garrote (Tradicional e Regional), Quadrilhas (Tradicional, de Duelo, Alternativa e Cômica), Cirandas, Tribos e Cacetinhos.

Outros doze jurados, no Sambódromo, vão avaliar os bois de Manaus na modalidade Master B, que são o Clamor de um Povo, Tira Prosa e Brilhante e, na modalidade Master A, os bois Galante de Manaus, Corre Campo e Garanhão.

Até chegar aos campeões, há todo um processo para garantir a lisura do resultado que vai desde a escolha dos jurados, ao transporte e armazenamento das notas, que ficam sob a responsabilidade do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas. As notas só serão divulgadas no dia da apuração com a presença de representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dos grupos folclóricos e dos bumbás.

Cada modalidade é avaliada segundo requisitos diferenciados. Os grupos folclóricos e bumbás disputam o lugar mais alto do pódio da Categoria Ouro do 65º Festival Folclórico do Amazonas e lutam contra o rebaixamento para as categorias prata e bronze. Entre os requisitos de avaliação, estão, ritmo, harmonia, coreografia, destaques, indumentárias, apresentador, entre outros; comuns aos demais grupos.