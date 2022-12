Campanha Zera Dívida da Águas de Manaus termina nesta sexta

Manaus/AM - Os clientes da Águas de Manaus têm até esta sexta-feira (23) para participar da campanha Zera Dívida e negociar débitos com a concessionária. Com pontos espalhados por toda cidade, a campanha é sucesso por oferecer facilidades na hora da negociação de pendências com a empresa de serviços de água e esgoto.

A campanha iniciou no dia 6 de dezembro e já atendeu milhares de clientes de todas as zonas da cidade que aproveitaram as condições especiais para negociar débitos.

“Estamos estendendo o prazo para atender nossos clientes que estavam aguardando receber o 13º salário para negociar os débitos com a concessionária. Esta é uma oportunidade única, já que oferecemos descontos especiais para pagamento à vista ou parcelamentos que cabem no orçamento destes usuários”, destacou a supervisora de atendimento, Márcia Alves.

Entre as condições especiais exclusivas para esta época, estão a negociação de dívidas, com descontos que podem chegar a até 80% do valor do débito – dependendo da idade da dívida – e 100% de abatimento no valor de juros e multas e parcelamentos flexíveis, com a utilização de cartão de crédito. Para quem preferir fazer pagamento à vista, as condições de quitação são ainda melhores, com opção de pagamento no cartão, pix e dinheiro.

Mais perto

Neste ano uma das grandes novidades é o atendimento itinerante, que percorre bairros da cidade, proporcionando mais comodidade para a população. Para estes últimos dias de campanha o ônibus irá estar disponível no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte da cidade, com atendimento das 8h às 17h.

Outra novidade é o atendimento nos dois quiosques situados em dois supermercados da zona Norte e o call center – com funcionamento 24h por dia – além das opções de serviços dos PACs da cidade e na loja central da concessionária, a campanha ganha força com mais oito dias disponibilizados para a população.

Os interessados em participar da campanha devem ter em mãos documentos como RG e CPF, e uma fatura para identificação da matrícula.

Durante o período da campanha, não é necessário fazer agendamento prévio para atendimento.

Onde procurar os serviços – Os atendimentos ocorrem na loja principal da concessionária, situada na rua Leonardo Malcher, no Centro de Manaus, das 8:30 às 17h. Os serviços também estarão disponíveis nos guichês situados nos PAC’s da cidade (Alvorada, Compensa, Sumaúma, São José, Shopping T4 e galeria Espírito Santo, no Centro), no horário das 08:30 às 16:00.

Nos quiosques dos DBs da Max Teixeira, na Cidade Nova e Nova Cidade, o funcionamento será das 8h às 21h até o fim da campanha, no dia 23 de dezembro.