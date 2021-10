Campanha Outubro Rosa encerra com programação especial na Ponta Negra

A Faixa Liberada da Ponta Negra é uma iniciativa da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) às quartas-feiras pela tarde e domingos pela manhã, na Ponta Negra, também às quintas-feiras à tarde na avenida Belmiro Vianês, conhecida como “alameda do Samba”, no bairro Dom Pedro zona Centro-Oeste.

O mês foi marcado por diversas ações integradas das secretarias municipais, para levar informação a respeito do tema à população e incentivar o cuidado com a saúde.

Também houve ação com os animais domésticos, em especial cachorros e gatos, para conscientização a respeito do câncer de mama em fêmeas.

Manaus/AM - A programação do Outubro Rosa da Prefeitura, encerrou neste domingo (31) com uma ação especial realizada na Faixa Liberada da Ponta Negra, zona Oeste.

