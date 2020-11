Campanha incentiva descarte consciente e coleta seletiva inicia em Manaus

Manaus/AM - Preocupada com o aumento da produção de lixo doméstico durante a pandemia e reforçando a preocupação recorrente com as questões da área ambiental, a Prefeitura de Manaus lançou a campanha “Descarte consciente é na coleta seletiva”, para conscientizar sobre o descarte correto de resíduos.

A ação se complementa à instalação de 36 novos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nos principais supermercados da capital, que contribuem para que a capital do Amazonas seja case de logística reversa, apoiando e incentivando a cadeia de reciclagem.

Os materiais recolhidos pela coleta seletiva vão diretamente para os catadores de recicláveis, que possuem cadastro na Semulsp. Além das 13 rotas fixas de coleta seletiva porta a porta, existem os PEVs, utilizados desde 2008 pela prefeitura e que recentemente foram ampliados para 36 pontos como resultado de parceria público-privada com supermercados espalhados em todas as zonas da cidade.

Os 36 novos PEVs estão localizados em 14 grandes supermercados de Manaus, estrategicamente localizados em diversos bairros para que a população tenha facilidade de acesso. Grupo Nova Era, DB, Atacadão, Carrefour, Veneza, Yroyak, Assaí, Pátio Gourmet, Vitória, Roma, Cezar, Rodrigues, Tribom e Atack formam a cadeia produtiva da coleta seletiva a partir dos PEVs.

A recomendação da Semulsp é que todos podem ajudar separando materiais como papel, plástico, papelão, garrafas PET, caixinhas tetra-pack, latinhas, revistas e jornais, e levando-os aos PEVs, já incluídos na rota da coleta seletiva. Esses materiais vão para os catadores parceiros da Prefeitura de Manaus.

Campanha e parceria

A Prefeitura de Manaus vem realizando constantemente, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), campanhas de conscientização da população sobre as ações de Logística Reversa, questões ambientais e de incentivo às práticas e atitudes que podem ajudar na melhoria do meio ambiente, a fim de demonstrar para a população que é responsabilidade de cada cidadão cuidar do ambiente, bem como a prática correta de descarte do lixo.

A campanha, cujo objetivo principal é divulgar os locais dos Postos de Entrega Voluntária de Embalagens (PEV), é veiculada nas emissoras locais de TV e rádio e nas mídias de jornal, painéis de LED e digitais, além de propagandas em viadutos, em adesivos nos caminhões de lixo e informativos. Além das informações sobre os locais e itens para descarte, os informes também evidenciam os números de WhatsApp para população tirar dúvidas: (92) 98415-9563 / 98459-5618, com horário de atendimento das 8h às 16h.