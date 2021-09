Campanha ‘Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos’ arrecada brinquedos

Espaços culturais como o Teatro Amazonas, o Palacete Provincial, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia e as sedes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) estão entre os pontos de arrecadação da campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, que, neste ano, chega à terceira edição. A iniciativa do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) do Governo do Amazonas tem a proposta de arrecadar brinquedos para crianças de baixa renda até o dia 20 de setembro.

O secretário em exercício na pasta de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, destaca que os espaços estão com equipes treinadas para receber as doações, conforme os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19. Ele explica que a arrecadação nos equipamentos acontece de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. No Teatro Amazonas, haverá arrecadação também nos horários dos espetáculos.

“Estamos a postos para contribuir nesta campanha que envolve todos os órgãos do Governo e contamos com o público nesta arrecadação de brinquedos”, afirma Jeremias. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa disponibilizou caixas para arrecadação em cada espaço, todos os quais seguem os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, com totens de álcool em gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

Pontos de arrecadação

O Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, funciona de terça a sábado, das 9h às 17h, assim como o Palacete Provincial, que fica localizado na Praça Heliodoro Balbi, também no Centro. Já o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) fica na avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial I, aberto de terça a sábado, das 9h às 15h.

A sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, na avenida Sete de Setembro, 1.546, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e a sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, na rua Rio Purus, 103, Conj. Vieiralves, N.S. das Graças, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.