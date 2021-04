Campanha de Vacinação contra Influenza inicia na segunda-feira

Manaus/AM - A partir da próxima segunda-feira (12), terá início a 23ª Campanha de Vacinação contra Influenza (Gripe) na cidade. Considerando o quantitativo de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao município de Manaus até este momento, a campanha vai atender inicialmente crianças na faixa etária de seis meses a menor de dois anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias).

Para a vacinação, as pessoas que se enquadram no público-alvo devem procurar uma das 171 salas de vacina nas Unidades de Saúde e a orientação é que o cartão de vacina seja apresentado no posto, no momento da imunização. As salas de vacina foram organizadas para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, mas gestantes e puérperas devem manter os cuidados indo ao posto utilizando máscaras, e a criança deve ir acompanhada de apenas um responsável, reduzindo riscos de aglomeração nas Unidades de Saúde. Os endereços podem ser consultados no link https://semsa.manaus.am.gov.br/programa-de-imunizacoes/salas-de-vacina/

“O público-alvo para a vacinação contra Influenza é formado por 17 grupos prioritários, que serão atendidos em três etapas, iniciando no dia 12 de abril e finalizando no dia 9 de julho. A vacinação vai contemplar todas as pessoas dos 17 grupos, a partir de um calendário organizado pela Semsa, o que será divulgado seguindo o cronograma de entrega das doses ao município”, informa a secretária municipal interina de Saúde, Aline Rosa Martins.

Ao todo, a campanha vai atender, até (9), os seguintes grupos prioritários: crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos; gestantes; puérperas (mães no pós-parto até 45 dias); povos indígenas; trabalhadores de saúde; idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Sintomas

Os principais sintomas da Influenza são febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. Em alguns casos, a doença pode apresentar complicações graves, como pneumonia, quando o paciente pode desenvolver a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de gotículas expelidas por alguém infectado pelo vírus, ao falar, espirrar ou tossir, ou pelo contato direto com secreções de pessoas doentes.