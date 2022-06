Campanha de vacinação contra influenza e sarampo é prorrogada em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo foi prorrogada até o dia 24 de junho, após recomendação do Ministério da Saúde. As ações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciaram no dia 4 de abril e seriam encerradas na última sexta-feira, 3, mas a data foi prorrogada por conta da baixa cobertura vacinal em todo o país.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, lembra que 17 grupos estão sendo alcançados com as vacinas. De acordo com ele, é esperada a imunização de 455.098 pessoas contra a influenza, com a vacina trivalente, que protege contra três cepas do vírus (H1N1, H2N3 e linhagem B/Victoria), e 216.407 contra o sarampo, com a tríplice viral, que também combate a caxumba e rubéola.

“Desde o começo da campanha, a prefeitura tem reunido esforços para alcançar cada vez mais pessoas. As vacinas foram ofertadas em pontos estratégicos, mutirões de vacinação e em Distritos de Educação, além das 171 salas de vacina da Semsa. No próximo sábado, 11/6, a secretaria estará participando de uma mega-ação para intensificar a vacinação, ofertando inclusive esses dois imunizantes”, disse.

Para a influenza, a campanha atende os seguintes públicos: idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente; indígenas aldeados; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Para o sarampo, os públicos alcançados são trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de 5 anos. A lista com os endereços das 171 salas de vacina pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link bit.ly/salasdevacinamanaus.

O titular da Semsa orientou que os usuários devem apresentar documento de identidade com foto (ou certidão de nascimento, no caso das crianças) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Eles também precisam levar um documento que comprove seu vínculo empregatício ou sua condição de saúde, caso se encaixe nos grupos incluídos.