Campanha de Vacinação contra Influenza começa nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Manaus terá início nesta segunda-feira (12). Este ano, o Ministério da Saúde dividiu a campanha em três fases, porque o Instituto Butantan, que produz a vacina, não entregou a totalidade das doses. Nesta primeira fase, a prefeitura irá imunizar crianças na faixa etária de seis meses a menores de dois anos, gestantes e puérperas. A previsão é que todas as fases estejam concluídas no dia 9.

Para a vacina contra a Influenza, as pessoas dos grupos prioritários deverão procurar uma das salas da Semsa, levando o cartão de vacinação. O calendário para a imunização dos outros dois grupos será divulgado de acordo com o cronograma de entrega de doses pelo Ministério da Saúde. Os endereços das salas estão no link https://semsa.manaus.am.gov.br/programa-de-imunizacoes/salas-de-vacina/. O horário de funcionamento das salas é das 8h às 17h, em dias úteis.

Para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus, todas as salas foram organizadas de acordo com os protocolos de segurança. A orientação é que todos usem máscaras, que gestantes e puérperas mantenham o distanciamento e façam a higienização das mãos, utilizando álcool em gel a 70%, e que apenas um responsável acompanhe a criança a ser vacinada.

Os grupos prioritários para receber a vacina contra a gripe são, além das crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos; gestantes e puérperas, os povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes sob medidas socioeducativas.