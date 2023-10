Campanha de vacinação antirrábica vai atuar em 13 bairros de Manaus nesta semana; confira

Manaus/AM - As equipes da campanha de vacinação antirrábica vão atuar em 13 bairros de Manaus nesta semana, de acordo com a Prefeitura de Manaus. O serviço será prestado a partir desta segunda (2), até sábado (7), no horário das 8 às 12h.

Confira abaixo o cronograma de atuação nos bairros:

Zona Norte

2/10 - Fazendinha

3/10 - Canaranas

4/10 - Nossa Senhora de Fátima

5 a 7/10 - Amazonino Mendes

Zona Sul

2/10 - Raiz

3 a 5/10 - Cachoeirinha

6 a 7/10 - Praça 14 de Janeiro

Zona Leste

2 a 3/10 - Armando Mendes e Distrito Industrial

4 a 7/10 - Zumbi

Zona Oeste

2 /10 - Campos Sales

3/10 - Campos Sales / Parque Riachuelo 1

4 a 5/10 - Parque Riachuelo 1 e 2

6 a 7/10 - Redenção

Pontos fixos

Além das equipes nos bairros, a vacinação antirrábica também é ofertada em três pontos fixos: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (rua Tupinambá, 119, Cidade Nova); no Centro de Convivência da Família e do Idoso (rua Barreirinha, 14, quadra 45, São José); e na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde a vacina fica disponível durante o ano todo, de segunda a sexta, de 8h às 16h.