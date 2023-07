Campanha Coração Azul combate tráfico de pessoas no Amazonas

A campanha é promovida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), pelo Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, celebrado no dia 30 de julho. As ações governamentais vão até o dia 12 de agosto, com programações em Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), vai dar início nesta segunda-feira (24), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, uma campanha de combate ao tráfico de pessoas no Amazonas.

