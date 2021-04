Campanha contra Influenza inicia com 3 grupos prioritários em Manaus

Manaus/AM - A 23ª Campanha de Vacinação contra Influenza (Gripe) iniciou nesta segunda-feira (12), em 171 salas de vacina no município de Manaus, direcionada para três grupos prioritários: gestantes, mães no pós-parto até 45 dias (puérperas) e crianças na faixa etária de seis meses a menores de dois anos.

A lista com o endereço das 171 salas de vacina está disponível para consulta no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), incluindo as dez que funcionam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h.

A secretária municipal de Saúde interina, Aline Rosa Martins, esclarece que a campanha vai atender 17 grupos prioritários, com uma estimativa de imunizar 642.003 pessoas em Manaus, mas que, inicialmente, o Ministério de Saúde encaminhou 90.040 doses da vacina e, com isso, a campanha vai atender, nesta primeira etapa, os três grupos.

Mesmo iniciando com crianças de seis meses até menores de dois anos, a campanha tem como público-alvo crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos, que serão atendidas de acordo com o calendário do envio de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao longo do período da campanha, que seguirá até o dia 9/7.

A campanha também terá como público-alvo: povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado

Zona Leste

UBS Alfredo Campos, bairro Zumbi 2;

UBS Dr. José Amazonas Palhano, bairro São José 2;

UBS Maria Leonor Brilhante, bairro Tancredo Neves.

Zona Norte

UBS Áugias Gadelha, bairro Cidade Nova 1;

UBS Balbina Mestrinho, bairro Cidade Nova;

UBS Major Sálvio Belota, bairro Santa Etelvina.

Zona Sul

UBS José Rayol Dos Santos, bairro Chapada;

UBS Morro da Liberdade, bairro Morro da Liberdade.

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão, bairro Glória;

UBS Leonor de Freitas, Compensa 2.