Campanha Abril Azul encerra programação para crianças com autismo

Manaus/AM - O Centro de Atenção Integral à Criança (Caic+) Ana Maria dos Santos Pereira Braga, no bairro São José, zona leste de Manaus, realizou uma atividade para mães e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nesta sexta-feira (29). A ação encerra a programação em alusão ao Abril Azul, mês de campanha para conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com TEA.

A fonoaudióloga Débora Verônica, que atua na unidade e estava a frente da atividade, destaca que o trabalho das equipes da unidade com as famílias é fundamental para promover o desenvolvimento e inclusão da criança autista, por meio de orientações, brincadeiras e acompanhamento.

“Elaboramos atividades voltadas para os pais, com orientações e também atividades recreativas voltadas para as crianças. Todo mundo ali está sempre envolvido com essa programação, é um trabalho multidisciplinar que oferecemos ali para nossas crianças e os pais do Caic+”, destacou a fonoaudióloga.

A ação foi realizada na sala de fisioterapia, recentemente revitalizada, e foi idealizada pela equipe multiprofissional da unidade, com o serviço social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e odontologia.

Revitalização – O Caic+ Ana Maria dos Santos Pereira Braga foi completamente reformado e entregue no mês de janeiro. A unidade inaugurou o perfil Caic+ Especialidades, que amplia a oferta de consultas especializadas. A reorganização da assistência pediátrica na rede pública estadual de saúde faz parte do projeto Criança Amazonas, que integra o programa Saúde Amazonas.

O Caic+ Especialidades Ana Braga oferta, de forma inédita, seis novas especialidades: neurologia, ortopedia, psiquiatria, endocrinologia, reumatologia e pneumologia, além de se tornar unidade referência em reabilitação neuromotora.