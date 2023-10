Caminhões-pipas são usados para resfriar vias públicas em Manaus

Entre as áreas atendidas nesta quinta-feira estão as avenidas Coronel Teixeira, Constantino Nery, Djalma Batista, André Araújo, Rodrigo Otávio, bola da Suframa e bairros das zonas Leste, Sul, Oeste e Norte.

Manaus/AM - Atenta ao impacto que as altas temperaturas vêm provocando na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), ampliou as ações preventivas para evitar focos de incêndio em áreas públicas da cidade.

