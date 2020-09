Caminhão desgovernado deixa 2 pessoas feridas ao atingir árvore em Manaus

Manaus/AM - Um caminhão desgovernado atingiu uma árvore nesta segunda-feira (28), na rua 1, no bairro Monte Sião, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações, o motorista estava descendo uma ladeira do bairro, momento em que teria perdido o controle do veículo. Desesperado, o condutor teria gritado para que as pessoas saíssem da frente, na tentativa de evitar uma tragédia.

O caminhão desceu sem controle, atingiu um carro que estava estacionado, sem ocupantes, parando somente ao colidir contra a árvore.

No caminhão, estavam três pessoas. Duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a uma unidade de saúde. No entanto, o estado de saúde das vítimas não foram divulgadas.

As causas do acidente não foram esclarecidas e serão investigadas pela polícia.