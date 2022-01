Caminhão da Coca-Cola perde controle e destrói carros e muro em Manaus, vídeo

Manaus/AM - Um caminhão da Coca-Cola perdeu o controle enquanto descia uma ladeira e destruiu dois carros e o muro de uma residência na rua Salva, na Comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, na zona leste, neste sábado (8). Segundo informações do motorista de aplicativo, que teve o carro atingido, o caminhão estava dando ré em uma ladeira íngreme, quando de repente perdeu o freio e ficou desgovernado, atingindo os veículos.

