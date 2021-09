Caminhão arrasta 5 carros e causa caos em avenida de Manaus

Até o momento não há registro de feridos, mas o trânsito está bloqueado no local por conta dos veículos que permanecem na pista. Apenas motociclistas estão conseguindo passar, ainda assim, com dificuldades.

O engavetamento ocasionado pelo caminhão ocorreu no cruzamento das avenidas do Turismo com a Coronel Teixeira. Um dos veículos foi atingido por trás, foi jogado para cima da calçada e ficou bastante danificado.

