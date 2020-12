Caminhada virtual em defesa da mulher acontece no dia 7 de dezembro

Manaus/AM - Em alusão à campanha dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promove, no dia 7 de dezembro, a “1ª Caminhada e Corrida Virtual dos Homens” pelo fim da violência. As inscrições iniciaram no dia 27 de novembro e vão até o dia 6 do próximo mês.

Para participar e receber certificado, o participante deve se inscrever no link https://forms.gle/5ykhNhR5sLxUg3wZ9 e seguir as plataformas digitais @redesejusc. No dia da corrida, o inscrito poderá divulgar nas próprias redes sociais a foto do percurso com as hashtags #sejusc, #16diasdeativismo e #diganaoaviolenciacontramulher. O percurso é escolhido pelo participante, podendo ser uma caminhada de 3km e corrida de 5km ou 10km.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, explicou que a ação foi pensada respeitando o distanciamento social, tendo em vista que nas edições anteriores a atividade era executada de forma presencial.

De acordo com a secretária executiva de Políticas para Mulheres, Ana Barroncas, a caminhada tem como objetivo chamar a atenção do público masculino para a violência contra a mulher. “Queremos mobilizar o maior quantitativo de homens para a causa da mulher, essa representatividade masculina que a gente vem tentando trazer ao longo dos anos. A importância é que se torne uma luta não apenas de mulheres pelos seus próprios direitos”, destacou a secretária.

Os 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha internacional de combate à violência contra mulheres, que acontece anualmente, com início no dia 25 de novembro. Movimentos sociais, instituições públicas e privadas do Brasil se mobilizam pelos direitos das mulheres e pelo fim da violência contra essas.



Ademais, o dia 06 de dezembro foi instituído no Brasil, pela Lei no 11.489/2007, como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o tema e de mobilizar homens para a causa.