Câmara de Manaus lança projeto de inclusão para surdos “CMM Libras”

Manaus/AM - Com o intuito de aproximar pessoas com limitações auditivas, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) lançou o "Projeto CMM Libras", com a divulgação de vídeos com duração de até um minuto, como informações em Língua Brasileira de Sinais (Libras) relacionadas aos vereadores, termos técnicos parlamentares, saudações, pontos turísticos, bairros da capital amazonense, entre outros.

Os vídeos são apresentados pelo intérprete de Libras, Renan Rodrigues, com experiência em linguagem política, como conteúdos ligados ao parlamento municipal. Além do público surdo, os programetes são direcionados à estudantes de Libras e pessoas interessadas em aprender mais sobre o assunto, por meio da comunicação gestual-visual.

A primeira temporada do CMM Libras, com dez vídeos, será divulgada, semanalmente às quartas-feiras, no site da CMM, redes sociais e na programação da TV Câmara Manaus canal 6.3 – TV aberta. O Projeto amplia o acesso à Casa Legislativa, que já conta com profissionais de intérprete de Libras durante as sessões plenárias, solenidades, audiências públicas, realizadas no plenário Adriano Jorge, e vídeos institucionais, ambos transmitidos na programação da TV Câmara Manaus.

Cursos de Libras na CMM

Preocupada em assegurar a acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, a Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, através do programa de qualificação profissional EscolegisCMM, oferta cursos online, gratuitos, de libras, nos níveis básico, intermediário e avançado. As inscrições são abertas mensalmente e podem ser feitas no site www.escolegiscmm.com.br.

Língua Brasileira de Sinais

A Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão no país, completou 20 anos em 2022. Para marcar a data, 24 de abril, foi criado do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, visando comemorar essa forma de comunicação utilizada pela comunidade surda, que constitui também uma importante ferramenta social.