Câmara aprova PL para instalação do ‘Botão do Pânico’ no transporte coletivo em Manaus

Com a sanção do prefeito, linhas de ônibus da capital devem ter dispositivo integrado às polícias e permitirá imediato acionamento nos casos de abordagens de criminosos.

A proposta, que é de autoria do vereador Lissandro Breval (Avante), agora segue para sanção do prefeito. “Criamos aqui um ambiente legal, mas precisamos urgentemente ter um ambiente mais seguro para a população. Um jovem morreu esta semana, quantos outros precisam morrer?”, afirmou Breval.

Manaus/AM - O Projeto de Lei (PL) que obriga a implementação do "Botão do Pânico" de acionamento à polícia por motoristas e cobradores nos ônibus de Manaus foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (5).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.