Câmara analisa projeto que autoriza compra direta de vacinas para Manaus

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Manaus (CMM), deve analisar nessa quinta-feira (11), o projeto de lei que permite ao município negociar a compra de novas doses de vacinas diretamente com fornecedores.

O objetivo é abastecer a capital com quantidade suficiente para imunizar toda a população. Nessa quarta-feira (10), a prefeitura entregou o pedido a representantes do Governo na CMM e informou que prepara para os próximos dias, a ida de uma comitiva da instituição à sede do laboratório União Química, em São Paulo (SP), para conhecer o processo de fabricação da vacina contra a Covid-19, Sputnik V, de origem russa.

Essa será uma etapa importante no processo de negociação entre o consórcio formado por diversos municípios e a representante do imunizante no Brasil.

Uma vez aprovado o projeto, a prefeitura terá o aval para comprar os lotes do imunizante, caso os mesmos não sejam enviados pelo Governo Federal. A análise do projeto deve ser analisada em caráter de urgência e a previsão é de que ele seja votado até no máximo na próxima segunda-feira (21).