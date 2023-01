Caio André assume Prefeitura de Manaus com viagens de David e Rotta

O vereador Caio André tomou posse como novo presidente da CMM para o biênio 2023/2024, no último domingo (1º), em cerimônia que oficializou, ainda, a composição da nova Mesa Diretora do parlamento municipal.

“É uma honra e uma grande responsabilidade estar à frente da prefeitura da nossa capital. Meu compromisso com o prefeito David Almeida é manter o equilíbrio nos atos que refletem diretamente no bem-estar da população de Manaus”, afirmou o prefeito em exercício.

Manaus/AM - Poucos dias após ser empossado como presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Caio André (PSC), já assume, nesta sexta-feira (6), o cargo de prefeito em exercício da capital. Caio é o segundo na linha sucessória na ausência do prefeito David Almeida (Avante) e do vice-prefeito, Marcos Rotta (PP), que estão em viagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.