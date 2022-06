Cafés da manhã passam por fiscalização de higiene em Manaus

A orientação foi reforçada nos estabelecimentos percorridos nesta sexta. Os fiscais da Gerência de Vigilância de Produtos (GVPro), da Visa Manaus, apontaram as irregularidades encontradas em cada café da manhã e conversaram com os proprietários e suas equipes sobre as medidas a serem tomadas para regularizar a situação. Caso essas mudanças não sejam realizadas, novas inspeções podem resultar na instauração de Processo Administrativo Sanitário, com punições que vão de multa à interdição do estabelecimento.

