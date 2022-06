Cadeira desprende e homem despenca de roda-gigante em Manaus

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi filmado por outro usuário do brinquedo e mostra o momento em que o homem vai ao chão e a cadeira fica balançado no ar. A cena causou pânico nas pessoas que presenciaram a situação. Não há informações de feridos.

Manaus/AM - Um homem despencou no chão após a cadeira se desprender de uma roda-gigante, na noite deste domingo (19), no Festival Folclórico da Zona Leste, que acontece no estacionamento do shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

