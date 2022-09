Cadáver é encontrado enterrado em quintal de casa em Manaus

Manaus/AM - Um cadáver do sexo masculino foi encontrado enterrado nesta sexta-feira (23) no quintal de uma casa na Travessa Manaquiri, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado após moradores sentirem um forte odor vindo de trás de uma residência abandonada, que fica no mesmo terreno de uma segunda casa alugada.

De acordo com a polícia, o cadáver estava em estágio avançado de decomposição, enterrado em uma cova rasa. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirá-lo do local.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. As investigações seguem para identificar a vítima.