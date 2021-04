Cadastros pendentes do ‘Auxílio Manauara’ são validados

Manaus/AM - Com o encerramento do pagamento da segunda parcela do programa “Auxílio Manauara”, realizado ontem (31), para 38.328 famílias, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) concluiu, nesta quinta-feira, 1º/4, a validação de 1.500 cadastros em que foram encontradas inconsistências relacionadas à documentação. Esse quantitativo faz parte de um total de 1.672 beneficiários que a Caixa Econômica Federal (CEF) encontrou dificuldades para realizar a abertura da conta “Caixa Tem”.

“Nós tivemos que fazer a validação desses cadastros individualmente. Em alguns casos, solicitamos que o beneficiário viesse até a sede da Semasc para apresentar a documentação. Hoje, enviamos esses cadastros para a Caixa Econômica e o pagamento será liberado em dois lotes: a primeira parcela na terça-feira (6/4) e a segunda na quarta-feira (7/4)”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Do total de 40 mil famílias beneficiadas, 172 cadastros continuam pendentes de validação e ainda não há uma data definida para a conclusão dos trabalhos.

A partir da próxima quarta-feira, 7/4, beneficiários que foram aprovados no “Auxílio Manauara”, mas que ainda não tenham recebido o benefício, devem se dirigir à sede da Semasc, na avenida Ayrão com a avenida Ferreira Pena, no Centro, de 8h às 16h, munidos de documento de identidade original com foto.

Próximo pagamento

Assim como nos pagamentos anteriores, a terceira parcela também será paga de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento do beneficiário.

23/4 (sexta-feira) – janeiro e fevereiro

26/4 (segunda-feira) – março e abril

27/4 (terça-feira) – maio e junho

28/4 (quarta-feira) – julho e agosto

29/4 (quinta-feira) – setembro e outubro

30/4 (sexta-feira) – novembro e dezembro

As outras parcelas de pagamento seguirão o mesmo formato e poderão ser consultadas em https://auxilio.manaus.am.gov.br/ e também no aplicativo do programa.