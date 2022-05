Cabos de energia de semáforos são furtados na Zona Leste de Manaus

"A prefeitura está combatendo os furtos e tem tomado algumas medidas para inibir esses crimes. Foram aplicados aumento na altura do cabeamento e até revestimento dos fios com cabos de aço para dificultar os furtos", disse Uarodi Guedes, diretor de engenharia do IMMU.

Nesse último fim de semana, três jogos semafóricos na zona Leste tiveram toda a fiação furtada, prejudicando a população e causando prejuízos aos cofres públicos, além de colocar vidas em risco. Desde o início do ano essa prática está acontecendo com frequência nas demais zonas da cidade.

