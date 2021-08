Cabaret é interditado e ‘Baile do R7’ é encerrado em Manaus

Manaus/AM - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriaram sete estabelecimentos na noite de sexta-feira (13), nas zonas sul e centro-sul de Manaus. Destes, quatro tiveram suas atividades encerradas, dois foram interditados pelos fiscais da CIF e outros dois tiveram as festas clandestinas, que aconteciam dentro dos estabelecimentos, encerradas.

Segundo o relatório da operação, o Varandas Restobar, localizado na rua Ipixuna, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital, foi interditado pela Visa Manaus por não possuir alvará de funcionamento. O Corpo de Bombeiros também autuou o proprietário do estabelecimento por não possuir declaração para realizar eventos no local.

Na Tabacaria e Barbearia Fire Will, na rua Ulisses Guimarães, bairro Colônia Oliveira Machado, os agentes encerraram uma festa clandestina que acontecia no local. O mesmo aconteceu com o “Baile do R7”, festa clandestina que acontecia na avenida Max Teixeira, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A boate Cabaret Night Club, localizada no Centro, zona sul da cidade, foi interditada por funcionar com atividade proibida pelo decreto governamental. O local também recebeu autuação do Corpo de Bombeiros por não possuir auto de vistoria.