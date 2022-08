Busca ativa de hipertensos e diabéticos é intensificada em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está mobilizando esforços para resgatar pacientes com hipertensão e diabetes que estão com atraso no acompanhamento feito na Atenção Primária à Saúde (APS). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que os usuários devem comparecer às unidades básicas a cada seis meses, pelo menos, para manter o controle das doenças, por meio de exames e consultas e evitar complicações.

Atualmente, 35,12% dos usuários identificados com hipertensão em Manaus, equivalente a 237.966 pessoas, estão com acompanhamento em dia, e 30,25% dos pacientes identificados com diabetes, que corresponde a 115.836 usuários, estão com a situação regular. Os dados são monitorados pela Semsa, por meio da Diretoria de Inteligência de Dados.

Assistência

A gerente de Condições Crônicas da Semsa, Lilian Paula Lima, alerta que a avaliação periódica é importante para que os pacientes mantenham o seu valor de pressão arterial e glicemia estável, por meio da atualização de exames e consultas médicas e de enfermagem.

Nas três primeiras edições do “Sabadão da Saúde” deste mês de agosto, a Semsa realizou 9,1 mil consultas direcionadas às pessoas com diagnóstico de hipertensão e diabetes; 20,5 mil aferições de pressão arterial; e 4,5 mil exames de hemoglobina glicada (glicemia). A estratégia busca intensificar os serviços de promoção à saúde, e também inclui oferta de vacinação, consultas de pré-natal e coleta de exames preventivo.



Telemonitoramento

A gerente de Telessaúde da Semsa, Jackeline Alves Galdino, explica que o painel de monitoramento Tele HiperDia (hipertensão e diabetes) foi implantado no dia 7 de abril deste ano. A partir de dados do e-SUS, o painel reúne informações sobre os usuários que estão de quatro a seis meses sem realizar o acompanhamento, e é atualizado todas as sextas-feiras.

Até o dia 11 de agosto, os médicos e enfermeiros do Telessaúde realizaram 7.889 ligações, alcançando 2.776 usuários, sendo 70% de hipertensos.