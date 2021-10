Búfalo é resgatado após cair em piscina de sítio em Manaus

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, na tarde de hoje (25), o resgate de um búfalo que havia caído em uma piscina de um sítio, localizado na rua Japurá, bairro Tarumã-Açu, próximo à Escola Tereza Cordovil Guimarães, zona oeste de Manaus.

Segundo o coordenador da equipe do CBMAM, o 1º sargento BM Jean Oliveira, foi necessário amarrar cintas no animal, que pesa cerca de 500 quilos, para conseguir retirá-lo da água.

“Observamos que a piscina estava semicheia, então, acrescentamos mais cinco mil litros de água para diminuir a distância da superfície da piscina com o nível da água, porque não havia nenhum suporte onde pudéssemos içar o animal”, relatou o bombeiro militar.

E acrescentou que foram usadas duas cintas de ancoragem para retirar o animal da piscina. “Usamos duas cintas de ancoragem, uma no abdômen e outra no peitoral do animal; e, também, uma corda que já estava presa no animal, para que ele não ficasse agitado. E fizemos um sistema de redução de força, ancorado em uma árvore que estava próxima do local. Trouxemos o animal para a parte lateral da piscina onde pudéssemos retirá-lo com cuidado e não o machucar. E conseguimos êxito bem rápido”, concluiu.