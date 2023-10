Brinquedos irregulares são recolhidos durante operação do Ipem em Manaus

Manaus/AM - O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM) deflagrou a operação “Criança Segura” para verificar se os produtos expostos no comércio atendem às normas de fabricação e comercialização do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A ação teve início na última segunda-feira (2) e segue até esta sexta-feira (6) em Manaus.

Até o momento, 8 mil produtos foram verificados, mais de 1,5 mil itens retirados de circulação por apresentar irregularidades e 25 estabelecimentos visitados. Nesta quinta-feira (5), as equipes de fiscalização percorreram estabelecimentos localizados na zona Leste de Manaus. Em dois deles, foram apreendidos mais de mil produtos infantis com as seguintes irregularidades: itens com CNPJ não registrado, sem selo de certificação do Inmetro e com registro cancelado.

O diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, explicou que a ação faz parte da operação nacional do Inmetro, com o intuito de garantir maior segurança e qualidade dos produtos oferecidos às crianças e consumidores em geral.

Os representantes dos estabelecimentos em que foram encontradas irregularidades terão prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM. Se a loja for reincidente, poderá ser penalizada com multa que varia de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no telefone 0800 092 2020 e WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram - @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter - @ipemamoficial.