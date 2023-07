Briga entre crianças termina em pancadaria no Festival do CSU em Manaus; vídeo

Briga entre crianças termina em pancadaria no Festival do CSU em Manaus pic.twitter.com/p8yONoQyRy — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 11, 2023

Manaus/AM - Uma briga entre duas crianças terminou em pancadaria, neste domingo (09), no encerramento do Festival Folclórico do Centro Social Urbano (CSU), em Manaus.

Segundo testemunhas que estavam no local, duas crianças se desentenderam e uma delas acabou agredindo a outra. Em seguida, a mãe da criança agredida foi tirar satisfação com o agressor, mas a mãe dele não gostou e, então, iniciou uma confusão.

"Duas famílias se desentenderam e começaram uma luta corporal. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu controlar a situação. Em nome da organização, lamentamos o ocorrido. Durante 30 dias do Festival do CSU, 29 dias não tivemos nenhuma ocorrência", disse o coordenador do festival, Syndean Marques