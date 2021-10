Brasileirão: Jogo do Manaus FC terá torcida liberada na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Embalado pela goleada aplicada sobre o Novo Horizontino (SP), na primeira partida da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC contará com o reforço da sua apaixonada torcida no seu próximo duelo realizado na capital do Amazonas, que acontecerá no dia (17), contra o Ypiranga (RS). O anúncio foi realizado, neste domingo, 3/10, pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que ressaltou o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 como fator fundamental para a decisão.

No próximo dia 14, Manaus será sede do confronto entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O palco do confronto será a Arena da Amazônia, sendo que apenas 14 mil ingressos foram liberados, quantitativo equivalente a 35% da carga total.

A confirmação do clássico sul-americano em Manaus só foi possível após a Prefeitura de Manaus ultrapassar a marca de 2,5 milhões de doses de vacinas aplicadas contra o novo coronavírus. A próxima meta é atingir a marca de 70% da população da capital com o esquema vacinal completo, sendo a primeira e a segunda doses, até o final de outubro.

Série C

Com a vitória por 5 a 0 sobre o Novo Horizontino (SP), neste domingo, no estádio Ismael Benigno, a Colina, localizada no São Raimundo, zona Oeste da capital, o Gavião do Norte lidera no quadrangular final. O próximo jogo da equipe comandada pelo técnico Evaristo Poxa será diante o Tombense, em Minas Gerais (MG).

A equipe fundada em 2013 conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, que em agosto lançou um edital de patrocínio de clubes manauaras que disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Manaus FC foi contemplado com a quantia de R$1 milhão.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, é de fundamental importância a cidade abraçar o Manaus FC no decorrer da competição, visto que o clube pode recolocar o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que a última vez que o Estado esteve na segunda divisão do futebol nacional foi em 2006, com o São Raimundo.